Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành của tỉnh đã và đang có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng. Năm nay, với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) hướng đến việc kêu gọi sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

Hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2022, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Bên cạnh niêm yết giá và bán đúng giá, tổ chức các hoạt động khuyến mãi, tri ân khách hàng, tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp, nhà sản xuất ngày càng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với việc lựa chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo thì các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không ngừng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để đưa những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yến – Chủ Cơ sở sản xuất Bò khô Chị Ba – 154 Phù Đổng – Pleiku nói: “Cơ sở của tôi sản xuất thời gian cũng lâu rồi, 20 năm nên tôi làm lâu thì tôi đúc kết lần lần, làm sản thì phải chọn sản phẩm sạch, có nguồn gốc, pháp lý rõ ràng. Người tiêu dùng chủ yếu tin tưởng, khách của tôi chủ yếu là khách cũ ăn lâu rồi ủng hộ. Bây giờ ăn uống ai cũng yêu cầu sách từ đầu vào cho đến đầu ra, nên ưu tin sản phẩm phải tươi ngon, sạch sẽ.”

Bà Châu Hoàng Thy – Phó Giám đốc Co.op Mart Pleiku cho biết; ‘Với chủ trương là tiêu dùng trong thời kỳ bình thường mới thì chúng tôi luôn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình kinh doanh. Nhất là trong thời kỳ dịch đang bùng phát thì chúng tôi cũng rất tuân thủ theo quy định 5K cho khách hàng cũng như nhân viên và tổng thể siêu thị để làm sao đây là môi trường lành mạnh, văn minh và bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng. Bên cạnh chương trình hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng thì chúng tôi cũng thông báo qua loa để khuyến cáo khách hàng luôn nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.”

Bên cạnh sự tích cực hưởng ứng của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thì hiện nay người tiêu dùng đã biết được các quyền của mình trong giao dịch, mua bán; thói quen mua sắm, tiêu dùng cũng thay đổi theo hướng chú trọng đến nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt – Xã Nam Yang, Thị trấn Đak Đoa nói: “Mình mua mình dùng thì cũng muốn nhà sản xuất đưa đến sản phẩm đạt chất lượng. Mình đi mua sắm ở đây thì thấy cũng tốt. Nhiều lúc mình hỏi thì nhân viên cũng tận tình chỉ bảo, phân tích hướng dẫn cách sử dụng.”

Một người tiêu dùng ở thành phố Pleiku nói: “Tôi lựa chọn siêu thị vì giá cả đảm bảo, giá cả thì yên tâm, chứ còn mua ở các đại lý, cửa hàng tạp hóa ở bên ngoài thì tôi thấy chất lượng không đảm bảo bằng.”

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2022. Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3, tỉnh Gia Lai đã triển khai các hoạt động thiết thực. Trong đó tập trung vào công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp việc tuyên truyền đến các nhà sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, tuyên truyền đến người tiêu dùng các quyền và nghĩa vụ để người tiêu dùng chủ động bảo vệ mình khi quyền lợi bị xâm hại. Đặc biệt triển khai tuyên truyền các khẩu hiệu tại các trung tâm thương mại, siêu thị và các trục đường chính với những nội dung như: Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới; Tiêu dùng an toàn trên nền tảng trực tuyến; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội; Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường…

Ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Gia Lai trao đổi: “Hội thường xuyên tuyên truyền người tiêu dùng hiểu về quyền lợi của mình, trường hợp khi quyền lợi của mình bị xâm phạm thì khuyến cáo người tiêu dùng là nên phản ánh đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan nhà nước. Trên cơ sở đó Hội sẽ tiếp thu và phối hợp với các cơ quan nhà nước để xử lý các trường hợp vi phạm về quyền lợi cảu người tiêu dùng. Trong năm qua Hội có phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường giải quyết một số việc như buôn bán hàng nhái, túi sách, ví da giả, phân bón giả nhãn mác. Sau khi tiếp nhận thì Hội phối hợp với Quản lý thị trường xử lý các vi phạm.”

Các hoạt động hương ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh. Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng đều được thực hiện phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho những người tham gia, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển các phương thức, thói quen, kỹ năng kinh doanh, tiêu dùng phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Lê Thư – Duy Linh – Bá Bính

