UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương Tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 944 xã của 44 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 40.000 con lợn. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bệnh DTLCP đã tái phát tịa 02 xã (Kim Tân và Ia Trốk) của huyện Ia Pa, buộc phải tiêu hủy 21 con lợn, trong đó tại xã Ia Trôk dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Do đó, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Ia Pa tập trung chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp bao vây, khống chế, dập tắt ngay ổ dịch, không để dịch bình phát lây lan ra diện rộng. Chủ động tuyên truyền cho người chăn nuôi trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học; bố trí kinh phí xử lý ổ dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch theo quy định. Tiếp tục giáp sát chặt chẽ bệnh DTLCP và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy động vật bệnh, chết, vứt xác động vật chết ra môi trường… UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thực hiện nghiệm quy trình kiểm dịch vận chuyển theo quy định; tổ chức phun sát trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vậy đi qua Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông… UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông về việc tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học; giá cả, nguồn cung, sử dụng các thực phẩm thay thế thịt lợn nhằm tránh tình trạng thiếu thông tin, gây bất ổn thị trường;

Lê Thư, Huy Toàn

Lượt xem: 1