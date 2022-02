Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với thanh niên trúng truyển nghĩa vụ năm 2022

Để đảm bảo cho Lễ giao – nhận quân năm 2022 vào sáng 16/2 tới diễn ra một cách an toàn, đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, từ ngày 14/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương trong tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR đối với tất cả thanh niên trúng truyển nghĩa vụ năm 2022.

Theo đó, những thanh niên có kết quả âm tính sẽ được giữ lại và sinh hoạt tại các khu tập trung do cấp huyện chuẩn bị chờ đến ngày giao quân. Còn đối với các trường hợp có kết dương tính thì sẽ được đưa đi điều trị đến khi ổn định và có kết luận đủ điều kiện nhập ngũ thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện sẽ tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày tính từ ngày giao nhận quân. Các trường hợp F1, F2 sau khi xét nghiệm có kết quả âm tính vẫn tiến hành giao nhận quân theo kế hoạch. Riêng đối với các địa phương có dịch ở cấp độ 3,4 (theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP), tiến hành giao quân trực tiếp, không tổ chức Lễ giao – nhận quân. Được biết, trong năm 2022, tỉnh Gia Lai có 2.656 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó: 2.250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 406 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đang được các địa phương thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo cho Lễ giao – nhận quân năm 2022 diễn ra một cách trang nghiêm, an toàn theo đúng các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Đức Hải, CTV Bá Bính (TP.Pleiku)

