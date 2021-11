Thủy điện An Khê – Ka Nak giữ nguyên lưu lượng xả lũ qua tràn.

Theo thông tin từ Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, đến chiều nay (30/11), dù lượng mưa khu vực thượng nguồn đã giảm song lưu lượng nước về các hồ chứa vẫn duy trì từ trên 390 m3/s đến gần 420 m3/s nên trong ngày hôm nay, đơn vị vẫn giữ nguyên lưu lượng xả lũ qua tràn tại hồ chứa Ka Nak là 350 m3/s và ở hồ chứa An Khê là 370 m3/s. Tùy thuộc vào lưu lượng nước về các hồ chứa, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ điều chỉnh lưu lượng xả lũ qua tràn cho phù hợp song không quá 400 m3/s để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa hạn chế lũ trên sông Ba ở khu vực hạ du hồ chứa An Khê./.

Đức Hải

