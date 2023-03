Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 29/3, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai. Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Những tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Qua đó, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tốt các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Gia Lai đã đạt được. Nhấn mạnh công tác trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương về triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tập trung lãnh đạo triển khai tốt hơn nữa các mặt công tác Công an; chủ động, tập trung lực lượng bám, nắm địa bàn, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự tại cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; củng cố, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã đến thăm, làm việc tại Công an xã Trà Đa, Tp. Pleiku. Tại đây, đồng chí Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho lực lượng Công an xã chính quy. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách để lực lượng này yên tâm gắn bó, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an chính quy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

CTV Lê Ánh – Hữu Trường (CA tỉnh)

