Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai giao ban trực tuyến các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Quý I năm 2023

Chiều 29/3, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá tình hình công tác quý I và định hướng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trong quý I/2023, các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023. Trong công tác tổ chức, cán bộ đã tiến hành rà soát, quy hoạch và bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ chủ chốt các cấp và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác nội chính, đối ngoại được triển khai đồng bộ, bảo đảm giữ vững tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh hướng về cơ sở. Cùng với triển khai công tác xây dựng Đảng thì các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ: Trong quý I/2023, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Do đó, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế – xã hội sau dịch Covid-19 và việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, cần tập trung công tác phòng, chống hạn hán trên cây trồng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác phòng, chống cháy trên cây mía và cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công; sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; đảm bảo kế hoạch năm học 2022 – 2023 và có các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ trong dịp hè. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch; đồng thời, làm tốt công tác nắm địa bàn, phòng, chống trốn, vượt biên trái phép; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đề nghị các ban Đảng Tỉnh ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội các tổ chức công đoàn và Hội Nông dân cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án do Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề ghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kiểm tra quy chế phối hợp giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đối với Đảng ủy các đơn vị lực lượng vũ trang cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đem lại kết quả cao nhất./.

Đức Hải – R’Piên

