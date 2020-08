Thượng tá Y Mai Anh – Nữ cán bộ công an tận tâm với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân

26 năm khoác sắc phục Công an Nhân dân và trải qua nhiều lĩnh vực công tác trong lực lượng Công an Gia Lai, đã rèn luyện cho Thượng tá Y Mai Anh – Trưởng Công an huyện Mang Yang sự trưởng thành, tự tin, quyết đoán trong công việc; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dù đã bước qua tuổi 48, song chưa khi nào ngọn lửa của sự nhiệt huyết trong công việc, sự tận tụy phục vụ Nhân dân lại thôi bùng cháy trong con người Thượng tá Y Mai Anh. Và như chị chia sẻ: Được khoác lên mình sắc phục Công an Nhân dân là một vinh dự lớn lao; được phục vụ Nhân dân, chăm lo để đồng bào mình có cuộc sống ấm no, xây dựng được buôn làng ngày càng bình yên, hạnh phúc đó là niềm vui không gì có thể so sánh được đối với chị.

Tốt nghiệp Đại học Luật năm 1994, cơ duyên đã dẫn lối và gắn kết Thượng tá Y Mai Anh với lực lượng Công an đến ngày hôm nay. Trong suốt 26 năm công tác trong lực lượng công an Gia Lai, từng trải qua nhiều lĩnh vực công tác như: Điều tra án hình sự, Phó Giám thị trại giam Công an tỉnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang và giờ là Trưởng Công an huyện Mang Yang; Thượng tá Y Mai Anh được xem là khắc tinh của bọn tội phạm khi đã trực tiếp tham gia, chỉ đạo lực lượng triệt phá hàng chục các vụ án nổi cộm.

Và mới đây, vào cuối tháng 3.2020, Thượng tá Y Mai Anh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mang Yang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy quét, bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo Hà Mòn cùng trú tại làng Kret Krot, xã H’ra lẩn trốn trong rừng để chỉ đạo các đối tượng bên trong hoạt động chống đối chính quyền.

Tiếp đó vào cuối tháng 4.2020, chị tiếp tục chỉ đạo và tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ đơn vị triệt phá thành công một sới bạc dưới hình thức đá gà tại đỉnh đèo Mang Yang thuộc địa bàn xã Hra, bắt giữ 49 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Thượng tá Y Mai Anh – Trưởng Công an huyện Mang Yang chia sẻ: “Tôi cũng xác định được vai trò, trọng trách của mình đối với đơn vị, đối với huyện nhà, đối với đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Chính vì vậy chúng tôi hết sức cố gắng làm thế nào đó để người dân yên tâm, tin tưởng vào lực lượng công an, rồi người dân gửi gắm tâm tư, tình cảm vào lực lượng công an. Chúng tôi ngày càng nỗ lực để xây dựng hình ảnh lực lượng công an đẹp trong lòng dân để dân tin, dân yêu và được chính quyền địa phương ủng hộ, tin tưởng giao trách nhiệm cho chúng tôi”.

Không chỉ được biết đến là nữ cán bộ quyết liệt trong công việc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Thượng tá Y Mai Anh còn được bà con tại nhiều buôn làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai quý mến và xem như người thân trong gia đình. Sự ân cần thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư tình cảm, giúp đỡ và gần gũi đồng bào đã tô thắm hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân luôn hết mình vì Nhân dân phục vụ.

Ông Sum – Thôn trưởng làng Kret Krot, xã H’ra, Mang Yang nói: Chúng tôi coi chị Mai Anh giống như người trong làng vậy. Bà con trong làng rất quý mến những cán bộ biết lo cho dân, biết giúp đỡ nhân dân thì nhân dân rất là quý.

Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận xét: “Quá trình theo dõi công tác của đồng chí Thượng tá Y Mai Anh thì Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nhận thấy đồng chí là cán bộ nữ, người DTTS, dù bất kỳ ở lĩnh vực công tác nào thì đồng chí đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí luôn thể hiện tinh thần nêu gương, đoàn kết nội bộ và trách nhiệm với mọi công việc được giao”.

Với sự nỗ lực, cống hiến trong suốt những năm công tác, Thượng tá Y Mai Anh nhiều lần được Bộ Trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh và các ngành, chính quyền địa phương khen thưởng. Và mới đây, vào đầu tháng 8.2020, đồng chí vinh dự là nữ cán bộ duy nhất của lực lượng Công an khu vực Tây Nguyên được chọn tham dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân ( giai đoạn 2015-2020) tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an trao tặng.

Thượng tá Y Mai Anh – Trưởng Công an huyện Mang Yang chia sẻ: “Phát huy những kết quả đạt được của lực lượng công an nói chung, bản thân tôi nói riêng thì tôi tiếp tục nỗ lực, cùng chính quyền địa phương, rồi tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu diễn biến của các đối tượng, nhất là các đối tượng về chính trị, các đối tượng hình sự. Đặc biệt chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm thế nào đó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới, đấu tranh với các loại tội phạm đạt kết quả cao nhất”.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

