Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Pơ Nang, xã Tú An để thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản.

Đồng thời duy trì tốt mô hình nuôi heo sọc dưa sinh sản tại làng Pốt, xã Song An. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường An Phước, Ngô Mây bàn giao 02 nhà “Đại đoàn kết” cho 02 hộ nghèo, với số tiền 100 triệu đồng; vận động Nhân dân thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đúng quy định; lắp đặt 25 camera an ninh tại khu dân cư. Qua đó, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đổi mới cách thức làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thúy Diện – Minh Trung

Lượt xem: