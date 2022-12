Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, tối 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan có hơn 25.000 người đang học tập, sinh sống, công tác, hòa nhập tốt, có cuộc sống ổn định và được chính quyền sở tại đánh giá tích cực.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Hà Lan luôn hướng về quê hương đất nước, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc duy trì các lớp học tiếng Việt; tích cực tham gia những hoạt động đầu tư, kinh doanh, kết nối đào tạo, chuyển giao công nghệ… với các cơ quan, tổ chức trong nước.

Kiều bào bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào tại Hà Lan.

Bà con vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, đặc biệt là vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; khẳng định lòng tự hào dân tộc, tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước thông qua những hành động thiết thực, cụ thể. Một số bà con nêu các kiến nghị, đề xuất, góp ý với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành để góp phần phát triển đất nước và tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa đối với kiều bào.

Bà Ngô Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan cho rằng Việt Nam và Hà Lan cách xa nhau về địa lý nhưng luôn có tình cảm cho nhau – Ảnh: VGP

Bà Ngô Bích Ngọc – Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan – cho rằng Việt Nam và Hà Lan dù cách xa về địa lý nhưng luôn dành tình cảm cho nhau. Hà Lan luôn ủng hộ Việt Nam từ trong kháng chiến cứu quốc đến công cuộc xây dựng và phát triển Tổ quốc. Cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan không ngừng lớn mạnh và luôn tự hào, có tình yêu cội nguồn, hướng về Tổ quốc.

Bà Ngô Bích Ngọc bày tỏ vui mừng vì Việt Nam đang mở rộng việc dạy, tôn vinh tiếng Việt trên toàn thế giới; mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cải tiến hơn nữa hình thức, phương pháp dạy – học tiếng Việt phù hợp với điều kiện của cộng đồng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, bà cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ mở thêm các diễn đàn, kênh truyền thông chung để kiều bào trên toàn thế giới và trong nước có thể giao lưu, trao đổi với nhau, cùng góp sức xây dựng quê hương.

Anh Phạm Văn Hiển, doanh nhân Việt Nam tại Hà Lan, mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương kết nối, phối hợp từ khâu sản xuất đến thu mua, xuất khẩu để ngày càng nhiều nông sản Việt Nam có chất lượng cao, thâm nhập sâu, nhiều hơn nữa vào thị trường Hà Lan.

Anh Phạm Việt Thắng – công tác tại Bệnh viện Đại học Amsterdam (Hà Lan) – cho rằng mặt bằng khoa học, kỹ thuật của Hà Lan rất cao, một số lĩnh vực đứng đầu thế giới; người Hà Lan đề cao tính liên kết trong công việc, thúc đẩy sự sáng tạo và tiết kiệm, trong đó có người Việt tại Hà Lan. Do đó, anh mong muốn Việt Nam chủ động hơn nữa, xây dựng môi trường, tạo cơ hội cho các trường đại học và những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở trong nước liên kết với giới khoa học người Việt ở nước ngoài để phát huy, tận dụng trí tuệ phục vụ cho sự phát triển.

Sinh viên đang theo học tại Hà Lan Vũ Thoại San khẳng định sinh viên Việt Nam tại Hà Lan có năng lực, tinh thần học tập chăm chỉ, luôn hướng về quê hương; mong muốn Nhà nước có chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, trong đó có sinh viên Việt Nam tại Hà Lan sau khi tốt nghiệp có thể trở về đóng góp tích cực cho đất nước, nhất là đối với những ngành, nghề đất nước cần…

Cùng với ghi nhận, giải đáp trực tiếp các câu hỏi, những băn khoăn của kiều bào và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành tiếp tục xử lý, đáp ứng nguyện vọng của bà con, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động tới thăm, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại Sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hà Lan. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp từ quê hương.

Thông tin tình hình chung về cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, Thủ tướng đánh giá cao thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan – một cộng đồng lớn ở châu Âu. Bà con đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng; trở thành cầu nối quan trọng, giúp quảng bá và đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hà Lan cùng các nước châu Âu khác.

Thủ tướng đánh giá cao thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan- một cộng đồng lớn tại châu Âu – Ảnh: VGP

Vui mừng vì bà con đã thành lập Hội người Việt tại Hà Lan, Thủ tướng mong muốn thành lập thêm các hội, đoàn khác như hội doanh nhân, khoa học, nghiên cứu… trong cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan. Trên tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ở sở tại, đoàn kết, là cộng đồng mẫu mực và là niềm tự hào của đất nước.

Thông tin với bà con về quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh trước thời kỳ đổi mới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ khoảng 100 USD/năm, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ đạt 4 tỷ USD, nhưng hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 4.000 USD và GDP đạt 400 tỷ USD. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thông tin định hướng lớn phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cho biết sau 2 năm phòng, chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2022, dịch bệnh ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Nhờ đó, Việt Nam có điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, hiệu quả. Đấu tranh chống tham nhũng được triển khai thực hiện quyết liệt.

Thủ tướng nêu rõ: “Có được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đề ra các định hướng, quyết sách lớn của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan”.

Về quan hệ Việt Nam – Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ đánh giá quan hệ hai nước đang rất tốt đẹp. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam; hy vọng sau chuyến thăm này của Thủ tướng tới Hà Lan, hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định thành tựu trong công cuộc phát triển đất nước và trong quan hệ Việt Nam – Hà Lan có đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở Hà Lan; mong muốn cộng đồng người Việt, hình ảnh đất nước Việt Nam luôn được kính trọng trong lòng người dân Hà Lan.

