Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Chiều (31-10), Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Gia Lai. Dự buổi làm việc có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc nêu rõ, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các chỉ tiêu Bộ Công an giao đã được Công an tỉnh Gia Lai nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt một số chỉ tiêu vượt định mức, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an Gia Lai trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tập trung hoàn thành sớm các chỉ tiêu công tác trong những tháng cuối năm, nhất là chỉ tiêu về xây dựng trụ sở, kiện toàn Công an xã; chủ động tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đấu tranh, phòng-chống tội phạm và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương, trọng tâm là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Kho Tây Nguyên, Công an xã Ia Băng, huyện Đak Đoa và Công an xã An Phú, TP. Pleiku. Tại những nơi đến thăm, làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các mặt công tác; chủ động phối hợp với các đơn vị; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của Nhân dân để tiếp tục làm tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở./.

CTV Lê Ánh – Nông Hòa

