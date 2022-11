Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác Công an tại Công an tỉnh Gia Lai

Sáng nay (08/11), Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá các mặt công tác Công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2022 tại Công an tỉnh Gia Lai. Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích Công an tỉnh Gia Lai đạt được, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định: Gia Lai tiếp tục là điểm sáng về bảo đảm an ninh quốc gia và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại một địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị nhưng không để bị động, đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự, các điểm nóng phức tạp, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo… Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: lực lượng Công an Gia Lai cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, toàn diện nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự xã hội; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao. Đồng thời quyết liệt hơn nữa trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

CTV Thúy Trinh – Nông Hòa (Công an tỉnh Gia Lai)

