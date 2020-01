Với các bậc văn nhân xưa, thư pháp là một thể loại văn học rất đặc sắc, thể hiện trí thông minh và tài năng ứng xử qua từng câu viết, câu đối trong những bức thư pháp. Ngày nay, mặc dù không còn phải thi thố tài năng như trước nhưng thư pháp vẫn được người ta cảm nhận và xem nó như một phần trang trọng trong ngày Tết Cổ truyền của dân tộc.

Và trong những ngày chuẩn bị đến Tết Cổ truyền của dân tộc, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp này cũng như thú vui của người dân trong việc xin chữ thư pháp ngày Xuân.

Hình ảnh mực tàu giấy đỏ vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong lòng mỗi người dân Việt Nam; và điều tiến bộ cũng như đáng mừng hơn đó là không chỉ những ông đồ già mới là người mê chữ, cho chữ, mà hiện nay rất nhiều bạn trẻ cũng là những nghệ sỹ tài ba của bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Có lẽ, thư pháp là “thú chơi” nho nhã phong lưu nhất trần đời mà tạo hóa ban tặng cho con người và nói đến nghệ thuật thư pháp, người ta nghĩ ngay đến cái “thần” của chữ. Đó là thần thái của “người cho chữ” được thể hiện qua phong thái ung dung tự tại, tâm thế vững vàng và nét bút tài hoa phóng khoáng.

Anh Lê Trọng Hậu – Câu lạc bộ Thư pháp Gia Lai nói: “Khi mình viết chữ thì mình cũng mong muốn ước nguyện của những người xin chữ được như họ mong muốn. Bản thân mình là 1 người viết chữ thư pháp thì là 1 niềm tự hào, cũng là góp 1 phần nhỏ giữ nét truyền thống của bộ môn thư pháp, của nghệ thuật thư phá. Điều qua trọng là tâm thái, tâm trạng của người viết phải thải mái, phải tĩnh lặng.

Cái mộc mạc, đơn sơ nhưng không kém phần tài hoa, thâm thúy của nghệ thuật viết chữ đã thấm sâu vào tâm tư tình cảm, nếp sống của người Việt và từ đó tạo dựng nên thú chơi vô cùng tao nhã của người dân vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ngày nay, những bức thư pháp không chỉ xuất hiện trên mành, trên giấy như thời “ông đồ xưa” nữa mà đã được chuyển hóa trên mọi vật liệu như: Gỗ, giấy mành dệt, giấy mỹ thuật, khung… và phong phú, rạo rực với những câu chúc xuân. Với người Việt, Tết đến Xuân về, treo một bức tranh thư pháp cùng những lời chúc đầy ý nghĩa sẽ giúp gia đình có một cái tết đầm ấm và một năm mới hạnh phúc nên trước Tết, nhiều người cũng đã đi xin chữ cho ngày Tết. Phúc – Lộc – Thọ – Tài – Tâm – An – Nhẫn – Hiếu; mỗi người có thể chọn cho mình những nét chữ như “phượng múa rồng bay” và cũng có thể chọn cho mình những kiểu chơi chữ lý thú, những câu ý nghĩa để tặng gia đình, bạn bè hay để treo trong nhà nhân dịp năm mới.

Chị Võ Khanh – Phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đối với tôi thì thư pháp trong ngày tết rất là đặc biệt. Mỗi năm thì đầu năm tôi vẫn đi xin chữ lấy may mắn và lấy lộc đầu năm. Như trong năm nay thì tôi xin 2 chữ: Một là chữ “An”, một là chữ “Nhẫn”. Chữ an thì có nghĩa là mang đến bình an cho gia đình và an yên trong cuộc sống; chữ nhẫn là để nhẫn nhịn, nhẫn để yêu thương”.

Thư pháp có nhiều kiểu chơi, thế nhưng dù có như thế nào thì vẫn mang ý nghĩa về những lời chúc như: Chúc mừng năm mới, mã đáo thành công, phúc lộc song hoàn, an khang thịnh vượng… Và ngày xuân tản mạn cùng thư pháp để thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản cùng dư vị mùa Xuân lan tỏa khắp đất trời./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Lượt xem: 2