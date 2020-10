Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai năm 2020

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai vừa có Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống đói nghèo (17/10), phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về phát động Quỹ “Vì người nghèo”; trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ “Vì người ghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội đã hỗ trợ cho hàng chục ngàn hộ gia đình nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, học tập, tặng quà người nghèo nhân dịp lễ, tết; qua đó đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Những kết quả trên tiếp tục khẳng định tính nhân văn của Quỹ “Vì người nghèo”, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương than, tương ái của Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với người nghèo. Tuy nhiên, hiện tỉnh còn 25.807 hộ nghèo; trong đó hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 86,71% tổng số hộ nghèo và 10,09% số hộ cận nghèo. Các hộ nghèo và cận nghèo đang rất cần sự quan tâm và hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ người nghèo là tình cảm, đạo lý của mỗi người dân Việt Nam, là trách nhiệm của cả xã hội. Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (17/10/2020-17/11/2020), Ban Thường trực UBMTTQVN, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với tấm lòng nhân ái tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp thiết thực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, góp phần chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững

Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 16/10/2020 tại Hội trường cơ quan UBMTTQVN tỉnh. Mọi sự ủng hộ xin chuyển vào tài khoản của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai, số tài khoản: 3751.0.9034509 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan UBMTTQVN tỉnh số: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku. Điện thoại liên hệ: 0269.3823060; 0914150884./.

