Thông tin giá vàng trong nước ngày 9/10, tính đến 8h30 sáng nay, giá vàng miếng PNJ, nhẫn trơn PNJ, miếng vàng 24K Phúc, Tài, Lộc được PNJ niêm yết ở mức 5.315.000 VNĐ/chỉ (mua vào) – 5.365.000 VNĐ/chỉ (bán ra), giá ổn định so với cuối phiên chiều qua.

Giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức giá 55.700.000 VNĐ/lượng (mua vào) – 56.200.000 VNĐ/lượng (bán ra), giá ổn định so với mở phiên sáng qua. Trong khi đó, tại thị trường châu Á, mở phiên giao dịch sáng 09/10, giá vàng giao ngay ở mức 1902,4 USD/ounce, tăng 16,5 US so với giá mở phiên sáng hôm qua.

Tra cứu thông tin giá vàng (Đơn vị: VNĐ/Chỉ) Nguồn PNJ Lúc: 08:30 Ngày: 09/10/2020

Loại vàng Mua vào Bán ra Vàng PNJ 5.315.000 đ 5.365.000 đ SJC HN 5.570.000 đ 5.620.000 đ SJC HCM 5.570.000 đ 5.620.000 đ Vàng 24K 5.260.000 đ 5.340.000 đ Vàng 18K 3.880.000 đ 4.020.000 đ Vàng 14K 2.999.000 đ 3.139.000 đ

Lê Thư, Huy Toàn

