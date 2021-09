UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn Bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh

Cơn bão số 5 (Conson) đã gây ra một số thiệt hại về người, cây trồng, công trình nhà cửa, trường học, giao thông, thủy lợi…tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Để khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện các phần việc cụ thể.

UBND tỉnh chỉ đạo các UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão, lũ; khẩn trương huy động các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, đoàn viên, thanh niên cùng với lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại về nhà ở, trường học, các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do mưa, bão trên địa bàn; giúp người dân ổn định cuộc sống. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại đúng theo quy định của Nhà nước. Rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đồng thời hoàn chỉnh đề xuất hỗ trợ theo quy định (nếu có) và gửi về Sở NN & PTNT trước ngày 17/9/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN & PTNT- Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tăng cường theo dõi, nắm bắt chặt chẽ các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trên địa bàn tỉnh để chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai. Các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phối hợp tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ngọc Hà

