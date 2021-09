Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 23/9/2021, Gia Lai ghi nhận 530 trường hợp nhiễm Covid – 19

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Gia Lai, sau gần 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid – 19 mới, sáng (23/9) địa phương đã ghi nhận 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là tài xế xe tải di chuyển từ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định về Gia Lai, đến chốt kiểm soát dịch đèo An Khê lái xe thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.