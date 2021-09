Triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 thay cho mã QR Code của ngành Giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 6850/TCĐBVN-VT ngày 24/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 – Bộ Công an thay cho mã QRCode của ngành GTVT.

Theo đó, triển khai thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô (lái xe và người đi cùng xe ô tô) vận tải hàng hoá do Cục C06 – Bộ Công an vận hành tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn . thay cho mã QRCode của ngành GTVT. Khi sử dụng phần mềm của Cục C06, người trên xe ô tô vận tải hàng hoá sẽ thực hiện việc kê khai thông tin, phần mềm sẽ sinh ra mã QRCode; lái xe có trách nhiệm in mã QRCode của mình ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước, kính hai bên thành xe. Mỗi người trên phương tiện sẽ có 01 mã QRCode cố định được sinh ra ở lần kê khai đầu tiên; khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi. Trong thời gian triển khai thử nghiệm đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hoá có thể thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Cục C06 tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn. Đồng thời, đề nghị các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn phối hợp tuyên truyền, kiểm tra và triển khai thử nghiệm mã QRCode trên phần mềm của Cục C06 Bộ Công an đối với người trên xe ô tô vận tải hàng hoá./.

