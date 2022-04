Tp. Pleiku: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp

Khi dịch Covid – 19 cơ bản đã được kiểm soát tốt, UBND thành phố Pleiku đã cho phép các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn mở cửa đón học sinh đến trường học trực tiếp trở lại bắt đầu từ sáng nay (12/4). Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đón các em đi học trở lại, các trường đều triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn trong “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)”.

Đi học giữa mùa dịch, giống như các trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố Pleiku, cổng trường tiểu học Cù Chính Lan, phường Hội Thương không có cảnh nhộn nhịp đông vui như thường thấy. Phần vì sĩ số toàn trường được chia đôi 2 buổi sáng – chiều, phần vì việc đón học sinh cũng được phân luồng theo 2 cổng chính phụ. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho các em, công tác phòng chống dịch Covid – 19 cũng được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Đi học trực tiếp trở lại, đây không chỉ là niềm vui và sự háo hức của các em học sinh, các bậc phụ huynh mà còn là sự quan tâm và nỗ lực của các thầy cô giáo để giúp học sinh nhanh chóng bắt nhịp trở lại với trường lớp.

Em Phùng Ngọc Gia Linh, Lớp 1/3, Trường Tiểu học Cù Chính Lan, Tp.Pleiku nói: “Đi học trở lại con rất là vui. Trước khi vào cổng trường thì con sát khuẩn, đo thân nhiệt. Sau khi đi vệ sinh xong thì con rửa tay. Giờ ra chơi con không tập trung đông người để phòng chống dịch Covid -19”.

Em Lê Lê Như Ý, Lớp 5/3 Trường Tiểu học Cù Chính Lan, Tp.Pleiku cũng chia sẻ: “Em rất vui khi đi học trở lại. Em mong việc học trực tiếp kéo dài mãi vì học trực tuyến nhiều thì ảnh hưởng tới mắt và tiếp thu kiến thức không được tốt như học trực tiếp”.

Chính vì thời gian học trực tuyến kéo dài khá lâu, trong khi việc học trực tiếp mới chỉ thực hiện được có 3 tuần, nên các trường cũng cân nhắc sắp xếp chương trình học hợp lý, không gây áp lực cho học sinh. Mục tiêu làm sao để các em nhanh chóng bắt nhịp và hòa nhập với trường lớp, thầy cô, bạn bè sau thời gian dài phải học trực tuyến. Đặc biệt hơn, trong ngày đầu tiên trở lại trường, hầu hết sĩ số các lớp đều không đầy đủ khi có nhiều học sinh vẫn đang thuộc diện F0, F1. Khi đó, mô hình lớp học “2 trong 1” đã được các trường triển khai thực hiện.

Cô giáo Phan Thị Hợp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan, Tp.Pleiku cho biết:“Nhà trường bố trí dạy song song 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo quyền được đi học cho học sinh là F1 và F0…”.

Khác với các bậc học cao hơn, hôm nay cũng là ngày đặc biệt đối với trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Pleiku. Bởi trong gần 1 năm học qua, các cháu mới chỉ đến trường học trực tiếp được 1 tuần. Do vậy, trước khi trẻ đến trường, các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập, bếp ăn bán trú; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phòng dịch đối với bậc học đặc thù này. Ngoài ra, để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong trường học, công tác phối hợp với phụ huynh cũng được các trường đặc biệt quan tâm.

Chị Dương Thị Hiền, Phụ huynh trẻ Mầm non nói:“Các bé đi học trở lại thì mẹ rất là vui vì khi đến trường con mới được chăm sóc và dạy dỗ ở môi trường tốt nhất”.

Cô giáo Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp.Pleiku cho biết:“Trường đã tuyên truyền cho phụ huynh theo dõi sức khỏe của các em để khi phát hiện có triệu chứng bất thường thì báo ngay cho nhà trường để kịp thời theo dõi sức khỏe các em…”

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Gia Lai, sau khi các trường mầm non, tiểu học tại thành phố Pleiku tổ chức dạy học trực tiếp, các bậc học trên địa bàn tỉnh đều đã đồng loạt đưa hoạt động dạy học trở lại trạng thái bình thường mới. Nhiều trường mầm non, tiểu học cũng đã bắt đầu tổ chức bán trú cho học sinh.Hiện toàn tỉnh chỉ còn 02 trường tiểu học tư thục là chưa tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Tuy nhiên căn cứ vào thực tế diễn biến dịch bệnh của từng địa phương, ngành GD & ĐTGia Lai vẫn đang dự phòng sẵn các kịch bản,nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19./.

Quốc Linh, Thanh Sáng

