Tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid – 19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên

Liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay mới chỉ đạt 56,97%. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh đề nghị các địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân đi tiêm mũi 3 càng sớm càng tốt.

Trong số 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh mới chỉ có 5 địa phương tiêm vắc xin phòng Covid – 19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt từ 61% đến gần 73% gồm Tp. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Mang Yang và Đăk Đoa; những địa phương còn lại tỷ lệ tiêm mới chỉ đạt trên 34% đến dưới 59%. Nguyên nhân của việc tiến độ tiêm chậm hơn mũi 1, mũi 2 có thể do 03 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do số lượng người mắc Covid-19 vẫn ở mức gần 1.000 ca mỗi ngày, trùng với thời điểm cần tiêm mũi 3, do đó có sự trì hoãn tiêm chủng. Thứ hai là một bộ phận người dân đã tiêm 2 liều vắc xin sau khi mắc Covid-19 và bình phục có xu hướng không tiêm tiếp mũi 3 vì chủ quan cho rằng bản thân đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh. Bên cạnh đó, có nhiều người chưa mắc Covid-19 nhưng vẫn trì hoãn tiêm mũi 3 vì cho rằng nếu chẳng may nhiễm Covid – 19 thì bệnh cũng ở thể nhẹ, không đáng lo ngại./.

Lệ Xuân, Huy Toàn

Lượt xem: 1