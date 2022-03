Nhằm nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid – 19 trên địa bàn, Trung tâm thị xã An Khê đã thiết lập khu cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid – 19 trung bình đến nặng, nguy kịch thuộc tầng 2 và tầng 3.

Mô hình hoạt động của khu cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid – 19 của Trung tâm Y tế thị xã An Khê được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1385 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và Quyết định số 5188 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn và kiểm sóat SARS – CoV – 2 trong cơ sở khám bệnh và chữa bệnh. Về tổ chức hoạt động, ngoài nhân lực đang làm việc tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê, trong trường hợp quá tải khi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid – 19, đơn vị sẽ xin tăng cường thêm nhân lực do Sở Y tế huy động. Với nhân lực hiện có 16 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, Trung tâm Y tế thị xã An Khê dự kiến hoạt động theo 4 tua, mỗi tua 21 ngày gồm 01 bác sĩ, 02 điều dưỡng và 01 hộ lý. Việc tiếp nhận bệnh nhân Covid – 19 từ trung bình đến nặng, nguy kịch sẽ phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” thông qua năng lực cấp cứu và phương châm “3 tập trung” giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến của của tỉnh./.

Lệ Xuân – Huy Toàn

