Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê

Sáng nay (15/9), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác của Ban chỉ đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê.

Sau khi nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Tây Sơn nói riêng, thị xã An Khê nói chung, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực Chốt kiểm dịch tại đèo An Khê; Trung tâm Y tế và một số đơn vị trường học trên địa bàn thị xã An Khê. Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu: Các lực lượng làm nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch. Chính quyền địa phương cần phải đánh giá chính xác mức độ, nguy cơ của dịch bệnh; rà soát các phương án đáp ứng việc phòng, chống dịch trong tình hình mới; lên kịch bản sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch trong tình huống cao nhất, không để bị động, lúng túng; phải xác định rõ phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch.

Cũng trong chuyến công tác, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng dụng các phần mền công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch như: Sổ sức khỏe điện tử, phần mền quản lý cách ly y tế tại nhà… cho cán bộ phường Tây Sơn, thị xã An Khê./.

Kim Ngân – Minh Trung

