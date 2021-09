Nguy cơ lây nhiễm Covid – 19 từ các tài xế phương tiện xe tải

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 28/5/2021 đến nay, toàn tỉnh có 9 trường hợp là tài xế phương tiện xe tải đi từ vùng có yếu tố dịch tễ trở về địa bàn tỉnh, sau đó lây nhiễm dịch Covid – 19 trong cộng đồng. Đây có thể sẽ là nguồn lây nhiễm Covid – 19 lớn đối với tỉnh nếu như không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Đáng lưu ý là ngày hôm qua, 22/9 có 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là lái xe tải từ thị xã An Nhơn, Bình Định đến Chốt kiểm soát dịch đèo An Khê làm test nhanh tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê và có kết quả dương tính.

Hiện nay, số lượng tài xế vận tải đến địa bàn tỉnh rất lớn với khoảng 2000 phương tiện vận tải/ngày, trong đó có khoảng 7000 phương tiện đi qua địa bàn và 1.300 phương tiện ở lại hoặc quay trở ra. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, tính từ ngày 18/9/2021 đến ngày 21/9/2021 đã có 1.590 phương tiện/2.708 người từ ngoại tỉnh vào Tp. Pleiku. Do đó, đây có thể là nguồn lây nhiễm Covid – 19 lớn đối với địa bàn tỉnh nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chỉ đạo các Chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào/ra địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người, phương tiện vào địa bàn; đồng thời Công an tỉnh cũng đã đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 cấp huyện, cấp xã tăng cường quản lý, giám sát khi các phương tiện đến địa bàn, tránh tình trạng khoán trắng cho lực lượng Công an thực hiện./.

Lệ Xuân; Xuân Huy

