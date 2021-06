Huyện Krông Pa tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương trong nước đang diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh này xâm nhiễm vào địa bàn. Đặc biệt, đối với huyện Krông Pa – giáp ranh với tỉnh Phú Yên khi mà tỉnh Phú Yên đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0h ngày 27/6 thì Krông Pa đang quyết liệt và quyết tâm hơn nữa trong việc phòng, chống dịch Covid-19, nhất là kiểm soát chặt chẽ những người về địa phương từ vùng dịch.

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện cùng vào cuộc, đồng lòng hợp sức để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; trong đó phát huy vai trò của lực lượng y tế, quân đội, công an, dân quân và các tổ chức chính trị xã hội trong cuộc chiến chống dịch. Đặc biệt, trong những ngày gần đây khi mà tại tỉnh Phú Yên, địa phương giáp ranh với huyện dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp thì Krông Pa đã kích hoạt nhiều phương án, kịch bản để nâng mức phòng, chống dịch Covid-19 một cách toàn diện, đồng bộ và quyết liệt. Hiện tại trên địa bàn huyện có 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, trong đó 01 chốt đặt tại xã Chư Ngọc (trên Quốc lộ 25 giáp ranh với tỉnh Phú Yên do UBND tỉnh thành lập) và 02 chốt do UBND huyện thành lập (01 chốt tại xã Đất Bằng-giáp ranh với tỉnh Phú Yên và 01 chốt tại xã Krông Năng-giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk). 03 chốt làm việc rất hiệu quả, kiểm soát tốt những người từ các địa phương về huyện.

Ông Rơ Ô Krik – Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, xã Krông Pa, Gia Lai nói: “Những trường hợp về xã đều phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển. Cùng với kiểm soát người về từ các địa phương, hằng ngày xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện khuyến cáo “5k” của Bộ Y tế, những trường hợp không thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch thì các ngành chức năng xử lý nghiêm”.

Cùng với các giải pháp trên, xã Đất Bằng (nằm trên trục đường đi tỉnh Phú Yên) còn phát huy hiệu quả của 27 tổ Covid-19 cộng đồng để nắm chắc di biến động dân cư nhằm hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng giám sát dịch bệnh Covid-19.

Ông Nay Thiay – Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Phải nắm bắt từng hộ, từng khẩu, trong đó có con cháu nào mà đi làm ăn xa thì mình phải nắm bắt thông tin rõ ràng, trước khi về là mình phải liên lạc trước để họ đi khai báo y tế. Thứ hai, tổ Covid-19 cộng đồng phải tuyên truyền khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, các Tổ Covid-19 cộng đồng phải đi tuyên truyền từng nhà, từng cửa, rồi là các hộ dân phải làm theo để phòng chống dịch Covid-19. Trong buôn Ia Rnho thành lập 9 tổ, mỗi tổ phải 3 người trong đó trên số hộ là 339 hộ, 1715 khẩu, chúng tôi nắm chắc từng hộ, từng khẩu để quản lý chặt chẽ trong tình hình dịch này”.

Các ngành chức năng, các tổ Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa đang phối hợp hoạt động rất nhịp nhàng và hiệu quả nên kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa phương. Đặc biệt là đối với các trường hợp F1, F2 đều được giám sát dịch tễ chặt chẽ và thực hiện nghiêm theo các quy định của phòng, chống dịch Covid-19. Quan điểm của huyện Krông Pa là xử lý nghiêm các trường hợp không nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là khai báo y tế không trung thực, trốn trách cách ly y tế.

Ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai thông tin thêm: “Huyện Krông Pa đang liên tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là đối với các trường hợp là người dân của huyện đi làm ăn tại TP. Hồ Chí Minh và các sinh viên đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh nếu có nhu cầu về nhà thì trước khi về phải liên lạc các ngành chức năng để biết. Trường hợp nào nằm trong vùng dịch thì trước khi về nhà phải lên trạm y tế để khai báo y tế sau đó cách ly tập trung, trường hợp nào về mà không nằm trong vùng dịch thì phải cách ly tại nhà. Hiện nay, tại các xã duy trì tổ tuần tra gồm 7 cán bộ, nhân viên, hằng ngày duy trì tuần tra để xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn kéo dài và gặp nhiều khó khăn nên huyện Krông Pa đang tiếp tục huy động các lực lượng và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác, đặc biệt là phát huy vai trò của Nhân dân để cùng chung sức, đồng lòng triển khai tốt phòng, chống dịch; tạo tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021./.

Hà Đức, Phi Long, Sơn Trung (Huyện Krông Pa)

