Học sinh ở những vùng không có nguy cơ về dịch Covid-19 tại Gia Lai phấn khởi đến trường học trực tiếp

Sau một thời gian dài phải tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid – 19, hôm nay ( ngày 14/02) học sinh ở những khu vực không có nguy cơ về dịch Covid – 19 trong tỉnh Gia Lai đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh, cũng như phụ huynh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Về phía các nhà trường, mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường.

Ngay từ sáng sớm, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku đã có mặt tại cổng trường để đón học sinh trở lại trường học sau hơn một học kỳ dạy học trực tuyến. Trường có gần 2 ngàn học sinh. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, việc đón học sinh được trường tổ chức ở 2 cổng, và chia thời gian đến trường của từng khối lớp. Khối lớp 1, 5 và một nửa khối lớp 3 học buổi sáng, các khối 2, 4 và các lớp 3 còn lại học buổi chiều. Mặc dù là đầu tuần, nhưng trường đã không tổ chức chào cờ như thông lệ nhằm hạn chế tập trung đông người.

Thầy giáo Trương Tiến Sỹ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku cho biết: “Mong muốn dịch bệnh qua đi và thầy trò nhà trường sẽ chung sức, đoàn kết để vượt qua đại dịch để nâng cao chất lượng dạy học, tạo niềm tin, uy tín đối với phụ huynh trong thời gian đến”.

Đối với các em học sinh, lần đến trường học trực tiếp này được xem như là ngày tựu trường hết sức đặc biệt, bởi đã khá lâu rồi các em mới lại được gặp gỡ trực tiếp thầy cô, bạn bè. Chính vì vậy, tâm trạng vui tươi, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của từng em học sinh.

Em Trần Hoàng Hải Anh, Lớp 5/6, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được trở lại trường học, được gặp các thầy cô giáo và các bạn. Em mong rằng đại dịch Covid – 19 sẽ sớm được đẩy lùi để chúng em được học trực tiếp và không phải học online như trước đây nữa”.

Cùng với bậc phổ thông, trong ngày hôm nay, học sinh bậc học mầm non ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có thành phố Pleiku cũng đã chính thức đến trường học trực tiếp. Vì đây là bậc học đặc thù nên công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được các trường đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, do là tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ để phòng, chống dịch, các trường chưa tổ chức bán trú; do tâm lý phụ huynh vẫn còn e ngại trong thời điểm này nên số trẻ đến trường vẫn chưa được như kỳ vọng.

Chị Hoa Thị Lan Hương, Tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku nói: “Ban đầu thì mình có hơi băn khoăn, nhưng rồi nghĩ khi trường cho cháu thực hiện đủ 5K của Bộ Y tế thì cũng không có vấn đề gì. Bản thân tôi thì cũng rất yên tâm khi cho con đến trường, bởi vì cháu cũng học lớp Lá rồi thì tôi cũng muốn cho cháu tiếp cận với chương trình mầm non để có kiến thức vững vàng khi cháu lên cấp 1”.

Cô giáo Đỗ Trang Cẩm Vi, Trường Mầm non Hoa Phong Lan (TP. Pleiku) cho biết: “Sau một thời gian khá là dài quay lại với trường, với lớp, và hôm nay là ngày đầu tiên được gặp các bé nữa thì rất bồi hồi xúc động, cảm xúc không nói nên lời…”

Không chỉ tại thành phố Pleiku, ở những nơi đã kiểm soát được dịch bệnh Covid – 19 và không còn thuộc vùng có nguy cơ hoặc nguy cơ cao trong phân vùng cấp độ dịch, các trường học cũng đã tổ chức đón học sinh đến trường học trực tiếp. Sau nhiều lần phải học trực tuyến vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hôm nay, toàn bộ trên 500 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Do vậy, đối với nhà trường, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, công tác phòng chống dịch cũng được xem là ưu tiên hàng đầu.

Cô giáo Dương Thị Kiều Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Trước khi vào lớp các em được sát khuẩn, đo thân nhiệt. Em nào có biểu hiện nóng, sốt thì được thầy cô thông báo cho phụ huynh và kiểm tra lại chứ không vào lớp ngay. Trong lớp học thì đảm bảo đủ các điều kiện, có quạt mát, có nước rửa tay và mở cửa cho thông thoáng”.

Em Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lớp 4A/2, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa nói: “Cháu rất là vui khi được đi học trực tiếp trở lại vì được gặp các bạn, thầy cô. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để hoàn thành các bài tập”.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, dự kiến trong tuần này, toàn tỉnh sẽ có 739 trong tổng số 762 trường từ bậc mầm non đến bậc phổ thông với gần 600 ngàn học sinh sẽ đến trường học trực tiếp. Đối với những trường tổ chức học trực tiếp bắt đầu từ hôm nay, thì trong những buổi học đầu tiên, sẽ dành thời gian cho học sinh làm quen nền nếp học tập và thực hiện công tác phòng, chống dịch; thầy cô giáo đóng vai trò là người tuyên truyền, hướng dẫn học sinh; khi có tình huống bất thường, sẽ báo cáo ngay với cơ quan y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương để kịp thời xử lý.

Dù biết rằng sẽ gặp nhiều khó khăn khi tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, nhưng bằng nỗ lực, quyết tâm của thầy và trò, sự đồng thuận cao của các bậc phụ huynh, tin rằng, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ từng bước phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm học đầy thử thách này./.

