Gia Lai ghi nhận 3.567 trường hợp dương tính với SARS – CoV – 2, 07 ca tử vong

Tính từ ngày 16/3/2022 đến 11 giờ ngày 17/3/2022, tỉnh Gia Lai ghi nhận 3.567 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, 07 ca tử vong.

Trong đó có 01 trường hợp tử vong ngoại viện do chấn thương sọ não nặng, những trường hợp tử vong còn lại do hôn mê đột quỵ, hôn mê do tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, viêm phổi nặng do Covid – 19. Các ca tử vong trên đều được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xử lý thi hài theo quy định.

Như vậy tính từ ngày 26/4/2021 đến 11 giờ ngày 17/3/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 62.173 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 79 ca tử vong (trong đó: số trường hợp tử vong do chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin chiếm tỷ lệ 80%, người trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ 55%). Về công tác điều trị trong ngày (16/3), toàn tỉnh đã chữa khỏi cho 215 trường hợp, lũy kế số ca được chữa khỏi từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại lên 10.876 trường hợp. Ngoài số ca nhiễm Covid – 19 đã được chữa khỏi, hiện tỉnh Gia Lai có 1.291 trường hợp đang điều trị tại 02 Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai và các cơ sở điều trị Covid – 19 trên toàn tỉnh.

Ngày (16/3), các cơ sở y tế trên toàn tỉnh tiếp tục triển khai tiêm được trên 4.600 liều vắc xin phòng Covid – 19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, nâng tổng số mũi 1 vắc xin phòng Covid – 19 đã tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt 103,65%, tiêm mũi 2 đạt 95,56%, tiêm mũi 3 đạt 48,93%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid – 19 đạt 100,71% và tiêm mũi 2 đạt 87,50%.

