Gia Lai ghi nhận 1.932 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, 05 ca tử vong

Tính từ ngày 09/3/2022 đến 11 giờ ngày 10/3/2022, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.932 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, 05 ca tử vong.

Liên quan đến các ca tử vong thứ 65 đến thứ 69, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Gia Lai thông tin như sau:

Trường hợp thứ 65 tên N. B (sinh năm 1937), ở phường Trà Bá, Tp. Pleiku. Sáng ngày 7/3, bệnh nhân vào Khoa Bệnh Nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân tử vong sáng ngày 10/3 do ngừng hô hấp tuần hoàn/xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nhẹ nghi do loét dạ dày, tá tràng/ Covid – 19/ suy thận mạn/ tăng huyết áp/ di chứng đột quị cũ.

Trường hợp thứ 66 tên T. T. L ( sinh năm 1955) ở xã H’Bông, huyện Chư Sê. Bệnh nhân vào Khoa Bệnh Nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vào chiều ngày 6/2 do nhiễm Covid-19 nặng/ viêm phổi. Ngày 9/3, bệnh nhân tử vong do ngừng hô hấp tuần hoàn/ viêm phổi do Covid-19/ suy kiệt.

Trường hợp thứ 67 tên P.T.L (sinh năm 1937), địa chỉ phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Ngày 27/02, bệnh nhân vào Khoa Bệnh Nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân tử vong ngày 10 /03 do ngừng hô hấp tuần hoàn/ viêm phổi do Covid-19/ suy kiệt/ đái tháo đường tuyp 2/ tăng huyết áp.

Trường hợp thứ 68 tên Đ.V.B (sinh năm 1950), ở tổ dân phố 11, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện. Bệnh nhân vào Khoa Bệnh Nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ngày 25/02 do nhiễm Covid-19 nặng/ K hạch và tử vong ngày 08/03 do ngừng tuần hoàn hô hấp/ viêm phổi do Covid-19/ K hạch.

Trường hợp thứ 69 tên N.N (sinh năm 1988); địa chỉ thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện. Ngày 04/03, bệnh nhân vào Khoa Bệnh Nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do nhiễm Covid-19 nặng/ K giáp di căn hạch cổ. Bệnh nhân tử vong ngày 8/3.

Cả 05 ca tử vong nói trên đều được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xử lý thi hài theo quy định.

Thưa quý vị và các bạn! Như vậy tính từ ngày 26/4/2021 đến 11 giờ ngày 10/3/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 40.141 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 69 ca tử vong (trong đó: số trường hợp tử vong do chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin chiếm tỷ lệ 90%, người trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ 58%).

BT: Lệ Xuân

