Tính từ ngày 03/3 đến 09 giờ ngày 04/3, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.754 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, 01 ca tử vong.

Liên quan đến trường hợp tử vong thứ 54, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Gia Lai thông tin: bệnh nhân tên T.Đ.H (sinh năm 1963), ở tổ 6, phường Hội Phú, TP. Pleiku. Ngày 28/02, bệnh nhân vào khoa Bệnh Nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vì viêm phổi nặng do nhiễm Covid – 19, đến tối ngày 03/03, bệnh nhân tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp/ Viêm phổi nặng do Covid-19/ U phổi/ Tràn dịch màng tim/ Suy kiệt nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã xử lý thi hài theo quy định.

Như vậy tính từ ngày 26/4/2021 đến 09 giờ ngày 04/3/2022, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 27.655 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 54 ca tử vong (trong đó hơn 65% số tử vong là do bệnh nền nặng và chưa tiêm vắc xin).

Về công tác điều trị trong ngày (3/3), tỉnh Gia Lai tiếp tục chữa khỏi cho 177 ca nhiễm Covid – 19, nâng lũy kế số ca đã chữa khỏi trên toàn tỉnh từ ngày 1/1/2022 đến ngày 3/3/2022 lên 8.488 trường hợp. Ngoài số ca được điều trị khỏi, hiện địa phương có 1.397 ca dương tính với SARS – CoV – 2 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh và các cơ sở điều trị Covid – 19 trên toàn tỉnh.

Dựa trên tổng số vắc xin phòng Covid – 19 thực nhận, hiện tỉnh Gia Lai đã tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt 103,28%; tiêm mũi 2 đạt 94,65%, tiêm mũi 3 đạt 38,27%; Trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid – 19 đạt 100,71% và tiêm mũi 2 đạt 87, 21%.

BT Lệ Xuân

