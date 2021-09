Để người dân được hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 68) được ban hành. Đây được xem là quyết sách kịp thời, đúng lúc với mục tiêu “không bỏ ai lại phía sau”. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và đặc biệt là sự công khai, minh bạch trong rà soát, thẩm định từng đối tượng (nhất là với đối tượng hộ kinh doanh và lao động tự do) ngay từ cơ sở sẽ góp phần để công tác hỗ trợ được đúng đối tượng, đủ đối tượng, đảm bảo thời gian. Người dân hi vọng sớm nhận được hỗ trợ để phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.