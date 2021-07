Cập nhật tình hình Covid-19 các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên

Thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Sáng nay (7/7), tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 26/6 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 142 ca mắc COVID-19.

Ngay khi có thông tin về một trẻ học tại Trường mầm non Hoa Sen Hồng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi nghi nhiễm SARS-CoV-2 qua test nhanh, sáng nay, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, đã lấy 150 mẫu test nhanh của cô giáo, người giữ trẻ và trẻ mầm non học tại Trường Mầm non Hoa Sen Hồng. Công tác truy vết được triển khai nhanh, khẩn cấp để khoanh vùng và xử lý nếu có dịch tễ trong khu vực trường mầm non.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện nhiệt đới ở xã Diên An, huyện Diên Khánh để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh bệnh viện Nhiệt đới, từ ngày 6/7, 2 bệnh viện khác là Bệnh viện Da liễu và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngưng hoạt động tiếp nhận, khám, điều trị cho các bệnh nhân khác ngoài bệnh nhân Covid-19 hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19

Đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn là 336 ca (đã có một ca tử vong).

