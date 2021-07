Bộ Y tế phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19

Sáng nay (10/7), Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 toàn quốc. Tham dự lễ phát động tại đầu cầu TP. Hà Nội có Uỷ viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, Việt Nam phấn đấu cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022, có thể đạt miễn dịch cộng đồng, đồng nghĩa với việc khoảng 70% dân phải được tiêm vắc xin Covid-19. Sử dụng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng được nhấn mạnh là biện pháp phòng chống dịch chủ động. Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vắc xin Covid-19 trong năm 2021. Tới hết quý 1/2022, trên 70% dân số sẽ được tiêm vắc xin Covid-19. Chiến dịch lần này triển khai trên quy mô lớn đảm bảo tiêm chủng 150 triệu liều vắc xin tiêm cho người dân nhằm làm tăng độ bao phủ vắc xin với người dân để đạt miễn dịch cộng đồng.

Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch lần này là tổ chức tiêm chủng cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng nhiều nhất, nhanh nhất để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân. Đặc biệt, Chiến dịch lần này có nhiều điểm thay đổi so với chương trình tiêm chủng quốc gia lâu nay của nước ta đã và đang thực hiện, đó là vấn đề vận chuyển, phân phối, bảo quản vắc xin; huy động một lực lượng lớn tổ chức tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm di động, cố định; Đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm chủng, “tiêm đến đâu an toàn đến đó”.

Để triển khai thực hiện đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 an toàn, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin các địa phương cũng đã thành lập tiểu ban giám sát chất lượng tiêm chủng, hoạt động mang tính chất độc lập tương đối để giám sát mọi hoạt động của quy trình tiêm chủng từ vận chuyển, bảo quản, phân bổ và tiêm chủng với phương châm làm thế nào để có vắc xin nhiều nhất, nhanh nhất và an toàn nhất cho người dân./.

Lệ Xuân, Huy Toàn

