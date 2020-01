Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý và treo cờ Tổ quốc

UBND tỉnh Gia Lai thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và treo cờ Tổ quốc chào mừng trong toàn tỉnh như sau:

Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 25/01/2020 đến hết ngày 27/01/2020 (nhằm ngày Mùng 1 đến hết ngày Mùng 3 tháng Giêng năm Canh Tý).

Về nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù, đúng quy định.

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, CCVC, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí, sắp xếp lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở, giải quyết công việc liên tục, đảm bảo phục vụ tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Tết âm lịch, ngày nghỉ. Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi thông báo này./.

