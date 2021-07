Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2018-2019 tại TP. Pleiku. Qua điều tra xác định: từ giữa năm 2018 đến năm 2019, Nguyễn Thị Thanh Phương (Sinh năm 1984; trú tại Tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku ) mặc dù không làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, không đầu tư công trình xây dựng nào nhưng đã đưa ra thông tin không có thật, cần tiền để đáo hạn ngân hàng, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách, đầu tư công trình xây dựng, hứa hẹn trả lãi cao để huy động vay tiền của nhiều người, nhưng thực chất nhằm để duy trì trả nợ một phần gốc, lãi cho người vay trước và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là người bị hại của vụ án trên đến Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh, số 267A Trần Phú, TP. Pleiku để trình báo sự việc và giải quyết theo quy định của pháp luật./.

BT Trương Trang

