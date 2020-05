Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020 chiều ngày 28/4/2020.

Thông báo kết luận nêu rõ: Trong tháng 4, các sở ngành, địa phương đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân, số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhấ là chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế: thu ngân sách chưa đạt tiến độ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ. Việc triển khai các dự án khởi công mới năm 2020 còn chậm. Phạm pháp hình sự tăng. Chỉ số PaPi năm 2019 giảm 10 bậc.

Trong tháng 5/2020 và các tháng tiếp theo, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại báo cáo số 45/BC-UBND ngày 4/5/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2020. Trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ như: Đảm bảo đúng tiến độ, phục vụ tốt kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề) và chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười ba – HĐND tỉnh khóa XI. Các sở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đồng thời đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 của tỉnh sau dịch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối tượng./.

BT Trương Trang

Lượt xem: