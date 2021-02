Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống  dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/2021

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản Số: 33/TB-VP thông báo Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/2021.

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; ý kiến của các sở, ngành, địa phương; ý kiến của Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chỉ đạo: Để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới; phát huy những kết quả đạt được và khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp sau:

Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: Phòng ngừa nghiêm, phát hiện và khoanh vùng nhanh, phong toả hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh; thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan vì dịch bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ địa phương nào, do vậy phải luôn luôn thực hiện ở mức cao nhất công tác phòng, chống dịch, nhất là tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K ở mọi lúc, mọi nơi; xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch sát với thực tiễn, đồng thời triển khai các kịch bản tối ưu cho phát triển tốt nhất kinh tế – xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện phòng, chống dịch.

Những biện pháp bắt buộc chung trong phòng, chống dịch Covid-19 áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân.

– Mọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế).

– Thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt tại các cơ quan, trụ sở, công ty, nhà máy, xí nghiệp, công trường, khu công nghiệp, trường học, chợ, siêu thị, cơ sở lưu trú, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nơi tạm giam, tạm giữ….

– Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp F0 khi xuất viện, F1 khi hết cách ly tập trung về cách ly tại nơi cư trú, F2 còn thời gian cách ly tại nhà. Thực hiện khai báo y tế và giám sát đối với các trường hợp khi đi từ các tỉnh và các vùng có dịch về địa phương, các chuyên gia, người từ nước ngoài về, đến công tác, làm việc tại tỉnh; chấp hành nghiêm việc cách ly tập trung và cách ly ở nhà theo quy định của Bộ Y tế.

– Giám sát các trường hợp bệnh nặng, trường hợp bệnh có các yếu tố sốt, ho, khó thở, tiêu chảy…khi đến cơ sở khám, điều trị để sàng lọc, xử lý phù hợp.

– Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đăng ký và cam kết chấp hành việc tổ chức phòng dịch theo nguyên tắc 5K. Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm tất cả các trường hợp trên.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (trừ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa):

Khôi phục, cho hoạt động trở lại bình thường đối với các hoạt động, các cơ sở kinh doanh doanh, dịch vụ đã tạm dừng theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các sở, ngành chuyên môn và địa phương được phân cấp quản lý triển khai, hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và thường xuyên tổ chức kiểm tra để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, nhưng cũng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Đối với thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa:

– Khôi phục trở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giao thông vận tải từ 00h ngày 25/02/2021 và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ, vận dụng đối với địa phương có nguy cơ thấp, cụ thể:

– Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

– Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu(karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường) cho đến khi có thông báo mới.

– Tiếp tục phong toả hẹp khu dân cư thuộc Tổ dân phố 4, phường Cheo Reo cho đến khi đủ điều kiện cho phép giải toả.

Về hoạt động dạy và học: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh trở lại dạy học bình thường từ ngày 01/3/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường chuẩn bị trước các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khu vực trường, lớp học; tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên khai báo y tế; thực hiện đeo khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt, bố trí các điểm rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại trường học, lớp học…; thực hiện Bộ tiêu chí trường học an phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo. Đối với các trường học đã sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo giải toả, thu dọn, xử lý chất thải, tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch, bàn giao cơ sở cho nhà trường để đón học sinh đi học trở lại. Đối với học sinh học tại điểm trường với ca bệnh mã số 2069, tổ chức xét nghiệm lại chậm nhất trong ngày 28/02/2021 (nếu kết quả âm tính thì cho đi học lại từ ngày 01/3/2021) để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm ngặt việc sàng lọc, phân loại các bệnh nhân để phân luồng, phân tuyến trong khám và điều trị nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo các cơ sở cách ly, tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định; tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức tốt, an toàn công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt tuyến biên giới và hoạt động nhập cảnh từ Campuchia, nhất là các đường mòn, lối mở.

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, an ninh nông thôn; xử lý, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp tốt với ngành y tế và các địa phương trong công tác truy vết, cách ly, tổ chức chốt chặn phòng, chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra; phối hợp quản lý chặt người nước ngoài đến tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu 5K; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân cài đặt, sử dụng ứng dụng bluezone trên điện thoại thông minh, thực hiện khai báo y tế bằng QR-Code để cảnh báo phòng, chống dịch; các báo, đài đưa tin về phòng, chống dịch phải kịp thời, chính xác, tránh đưa thông tin gây chủ quan, hoang mang trong nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin bịa đặt, sai sự thật về dịch bệnh.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng các kịch bản phù hợp để phát triển du lịch và các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao đảm bảo an toàn gắn phục vụ cho phát triển theo từng cấp độ, nhất là các giải thể dục thể thao, bóng đá, các hoạt động văn hoá diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lại kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp trong tình hình mới. Xây dựng kịch bản chi tiết để tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch an toàn phục vụ cho công tác giao quân năm 2021 và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị: Chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc, hội họp và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các nhiệm vụ phòng, chống dịch và thực hiện công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, cơ sở; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Rút toàn bộ các Đoàn công tác của tỉnh tại 4 huyện có dịch trở về và tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đảm bảo các điều kiện cách ly, chăm sóc sức khoẻ cho đội ngũ này. Tạm dừng tất cả các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ra vào cửa ngỏ của tỉnh và huyện (trừ khu vực còn phong toả) trên toàn địa bàn tỉnh từ 08h ngày 25/02/2021. UBND các huyện, thị xã, các ngành liên quan tiến hành đưa lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương đi cách ly, xét nghiệm và chăm sóc sức khoẻ cho lực lượng này theo quy định.

Giao Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch để trình UBND tỉnh đề xuất Chính phủ, Bộ Tài chính hỗ trợ; tổng hợp trình UBND tỉnh cấp ứng kinh phí phòng, chống dịch cho các địa phương, lực lượng chống dịch theo quy định của Chính phủ; phối hợp với Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện các quy định của nhà nước để kịp thời mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ phòng, chống dịch từ nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và ngân sách nhà nước trước khi được sự thống nhất của tỉnh./.

