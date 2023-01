Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng ngày 05/01/2023.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp cũng như ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị; để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

– Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành.

– Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và 03 Chương trình MTQG.

– Tập trung triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

– Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong năm 2022 và các năm trước về giải ngân vốn đầu tư công. Trong năm 2023 phải đề cao tính kỷ luật, kỷ cương và cá thể hóa, có biện pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp chậm triển khai, giải ngân các nguồn vốn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh quy trình giải quyết các dự án, đề án lớn để tạo sự thống nhất, đồng bộ cho việc triển khai trong toàn tỉnh.

– Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

– Hoàn thành, công bố và triển khai quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo sớm thực hiện, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, các quy hoạch về xây dựng để làm căn cứ quản lý, phát triển và thu hút đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn để sớm mang lại hiệu quả.

– Tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023; vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi.

– Triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiêm chủng hiệu quả, nhất là thời điểm Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu; nhất là trong dịp Tết.

– Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới. Thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, công tác diễn tập khu vực phòng thủ quân sự cấp tỉnh, huyện năm 2023.

– Các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại được các kết luận thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra. Chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề nổi cộm, các vấn đề cử tri quan tâm, báo chí phản ánh thuộc ngành, địa phương quản lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề nội dung vượt thẩm quyền.

– Tập trung nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS; chỉ số cải cách hành chính PAR index. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa các thủ tục hành chính.

– Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; tập trung hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể.

– Đề nghị Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, giám sát hoạt động của các cơ quan, chính quyền các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn trong năm 2023./.



Lượt xem: