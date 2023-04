Thiếu vật tư y tế trong việc vận hành hệ thống máy DSA

Việc đưa hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) vào Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của ngành y tế tỉnh Gia Lai; góp phần tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là can thiệp sớm các trường hợp bệnh lý tim mạch, đồng thời giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương. Tuy nhiên một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của bệnh viện đó là thiếu vật tư y tế để vận hành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại khoa tim mạch, giảm cơ hội cứu sống người bệnh.

Sau một thời gian dài chuẩn bị về nhân lực, máy móc từ năm 2016 thì chính thức đến tháng 12/2022 Khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mới được đầu tư máy chụp mạch và triển khai can thiệp tim mạch (DSA) trong điều trị cho bệnh nhân. Theo đó từ khi được đầu tư máy cho đến nay đơn vị đã chụp mạch vành được 17 ca và can thiệp tim mạch thành công 12 ca.

Ông Ưng – Người nhà bệnh nhân nói: “Bà ở 331 được 2 ngày, 2 đêm rồi chuyển lên đây. Tính từ đó tới giờ gần 20 ngày rồi. Bà đau tim, nhồi máu cơ tim nay là ngày 18 rồi.Ở đây bác sĩ, y tá quan tâm tốt lắm.”

Đây là một trong số gần 30 ca liên quan đến tim mạch thoát khỏi cơn nguy kịch khi được các bác sĩ của Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh kịp thời cứu chữa nhờ hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) – một trong những máy móc hiện đại nhất hiện nay để điều trị các ca nhồi máu cơ tim cấp. May mắn có một số bệnh nhân không tốn một khoản chi phí nào là vì khoa tự thân vận động xin vật tư y tế từ các nhà tài trợ.

BS CKI Hà Quang Luân – Phó Trưởng Khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Bệnh viện mình chưa có đồ dùng, chưa có dụng cụ để can thiệp thì những những dụng cụ mà chúng tôi làm cho bệnh nhân đều do các hãng tài trợ của các công ty, vật tư họ hỗ trợ mình hết, hoàn toàn miễn phí 100%.”

Đối với công việc cứu chữa người bệnh thì cái khó lớn của ngành y tế đó là nhân lực và trang thiết bị. Cả hai điều kiện này Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều đã được chuẩn bị trong một thời gian dài trong vòng 6 năm. Song đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân bị bệnh liên quan đến tim mạch thì nhiều nhưng đơn vị lại thiếu vật tư y tế.

BS CKII Trần Kế Toán – Trưởng khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trao đổi: “Sau khi có Thông tư 30 của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đấu thầu chúng tôi rất là phẩn khởi vì đây là cứu cánh để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng cũng chẳng biết vì lý do gì rất là trông đợi, chuyện này nó triển khai thực tế nhưng cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa có dụng cụ để làm tim mạch can thiệp để triển khai kĩ thuật, rất là sót ruột. Thấy bệnh nhân nhiều, bệnh nhân nghèo không có điều kiện chuyển tuyến mà điều trị nội khoa thì không được, can thiệp thì không có dụng cụ, bác sĩ có máy ở đó nhưng bác sĩ ngồi nhìn rất là xót xa. Cũng rất mong tỉnh, bệnh viện, ngành y tế tìm cách tháo gỡ vấn đề này để triển khai máy, một nguồn kinh phí rất lớn của tỉnh đầu tư vào đây, con người cũng rất nhiều quá trình lâu dài.”

Hiện nay trung bình 1 tháng, Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận khoảng 30 ca cần can thiệp tim mạch tại tỉnh, trong khi vật tư để triển khai hệ thống máy DSA lại hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài trợ, nghĩa là xin được vật tư đến đâu thì khoa triển khai làm cho bệnh nhân đến đó. Điều này không chỉ gây lãng phí về nguồn nhân lực, về thiết bị đã được tỉnh đầu tư khá lớn mà người bệnh cũng rất thiệt thòi khi không được điều trị ngay tại địa phương mà phải chuyển đi nơi khác. Trong khi với những ca nhồi máu cơ tim cấp nếu được cấp cứu kịp thời trong khoảng thời gian vàng 3 tiếng đồng hồ thì cơ hội cứu sống bệnh nhân lên tới 90%./.

