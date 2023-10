Thị xã Ayun Pa tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn bán trú

Đối với bậc học mầm non, một trong những khâu quan trọng nhất của công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại trường là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn bán trú. Cho nên công tác này được thực hiện hết sức chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình vui chơi, học tập tại trường. Ghi nhận tại một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

Với gần 300 trẻ ăn bán trú tại trường, hằng ngày ngoài việc thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm được nhập về theo thỏa thuận, các cấp dưỡng của bếp ăn Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Ayun Pa luôn phải thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Trang – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Ayun Pa nói: “Nhà trường hằng ngày chế biến theo quy trình bếp ăn một chiều, lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ 30 phút. Sau khi lưu thực phẩm thì các cô lưu biểu mẫu để đánh giá quá trình thực hiện. Và Ban giám hiệu thì phối hợp với phường trong việc thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh trường học, đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường”.

Hiện thị xã Ayun Pa có 9 trường mầm non, mẫu giáo. Tất cả các trường này đều tổ chức bữa ăn bán trú cho gần 1.500 trẻ. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các trường đều tổ chức kí hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm đã được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi kí kết xong, 2 bên sẽ thỏa thuận thống nhất việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà trường.

Cô giáo Hồ Thị Thi – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai, thị xã Ayun Pa cho biết: “Nguồn thực phẩm đem về trường luôn luôn phải được Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám hiệu nhà trường cân, đo, đong, đếm và kiểm tra trước khi đưa vào chế biến. Và nguồn thực phẩm này phải luôn luôn được tươi và đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm”.

Ông Võ Đức Hạnh – Trưởng phòng GD & ĐT thị xã Ayun Pa trao đổi: “Phòng Giáo dục cùng với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Trung tâm Y tế thị xã thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra theo Chuyên đề cũng như kiểm tra đột xuất. Qua các đợt kiểm tra thì các trường trên địa bàn thị xã đang thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Cùng với công tác thanh, kiểm tra đột xuất, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa cũng cần quan tâm đầu tư, tạo điều kiện nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất, trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân viên cấp dưỡng cho các trường có tổ chức bếp ăn bán trú, cũng như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

