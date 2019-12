Thị xã Ayun pa Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII,  nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 2 ngày 17 và 18/12, HĐND thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2019, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã, UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Tình hình kinh tế của thị xã tiếp tục duy trì ở mức độ khá; tổng giá trị sản xuất ước đạt 3,033 tỷ đồng, đạt 99,6 % kế hoạch, tăng 7,87% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,91 %; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn có sự chuyển biến tích cực, theo đó đầu năm 2019 xã Iar Bol đã hoàn thành xây dựng NTM. Hiện tại 2 xã Ia Sao và Chư Băh cũng hoàn thành 19/19 tiêu chí đang chờ thẩm định để công nhận; Xây dựng hoàn thành đập tràn Iar Bol, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.. .Tuy vậy thị xã vẫn còn một số mặt hạn chế về công tác trồng rừng; Sản xuất nông nghiệp chưa đi vào qui mô; Quản lý đô thị còn chưa tốt…

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã đối với ông Nguyễn Hữu Thùy, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường để nhận nhiệm vụ mới; bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND thị xã, là ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường và ông Hồ Huỳnh Thiện Trung, Trưởng Phòng Y tế thị xã. Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội năm 2020./.

Bích Vân- Nguyễn Sang (Ayun Pa)

Lượt xem: 9