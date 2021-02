Thị xã Ayun Pa đảm bảo việc giao quân trong tình hình dịch Covid

Trước tình hình dịch Covid trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác giao quân đúng chỉ tiêu và thời gian quy định, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã AYun Pa đã thực hiện nghiêm túc các quy định để đảm bảo số lượng, chất lượng công dân lên đường nhập ngũ vào ngày 27/02 tới đây.

Để đảm bảo công tác giao quân theo đúng thời gian quy định, sáng ngày 24/02 toàn bộ công dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Ayun Pa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đã có mặt tại Trường PT Dân tộc Nội trú thị xã. Theo quy định, các công dân sẽ được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid, đồng thời tổ chức cách ly tập trung tại đây nhằm đảm bảo có thể lựa chọn công dân nhập ngũ trước ngày giao quân.

Thượng tá Nguyễn Thái Toàn – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã, Phó chủ tịch HĐ Nghĩa vụ quân sự thị xã Ayun Pa cho biết: “Hiện nay các xã phường đã thực hiện theo đúng kế hoạch đã đưa công dân tập trung đầy đủ tại trường Nội trú, dự kiến ngày 27/02 sẽ tiến hành giao quân cho 2 đơn vị đó là Trung đoàn Bộ binh 28 của Sư 10 và Trung đoàn 991 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh”.

Trước tình hình dịch bệnh Covid xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các xã, phường quản lý chặt các công dân trúng tuyển để không có công dân nào bị cách ly vì dịch bệnh. Đến nay 100% công dân đảm bảo sức khỏe, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Công dân Phan Đình Huy – Phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa quyết tâm nói: “Mặc dù tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng CNTT, thay vì kiếm việc làm thì tôi quyết định tham gia vào nghĩa vụ quân sự một phần là do gia đình khuyến khích một phần chủ yếu là do tôi muốn rèn luyện bản thân tốt hơn, nên tôi đã quyết định đăng lý vào đợt tuyển nghĩa vụ quân sự vừa rồi, thật may mắn là tôi đã trúng tuyển. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao”.

Công dân Hà Minh Thiện – Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Bản thân tôi sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao để nhanh chóng trở về phục vụ quê hương, đất nước”.

Nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid, năm nay thị xã Ayun Pa sẽ không tổ chức lễ giao quân như mọi năm. Địa phương cũng mong người dân nhất là thân nhân của các công dân nhập ngũ lần này hạn chế đi tiễn người thân để tránh tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19./.

CTV Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)

Lượt xem: 12