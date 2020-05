Thị xã An Khê tập trung nguồn lực đưa xã Thành An và Cửu An về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020

Thị xã An Khê đang tập trung mọi nguồn lực nhằm củng cố và cải thiện chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Sau 2 năm thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao theo Quyết định số 301/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến nay, 2 xã được chọn là Thành An và Cửu An đều đạt 14/19 tiêu chí. 5 tiêu chí chưa đạt của xã Thành An gồm: thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội; của xã Cửu An gồm: trường học, nhà ở dân cư, hộ nghèo, giáo dục, môi trường. Để đạt được kết quả đề ra, UBND thị xã An Khê cũng phân nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện và đánh giá các tiêu chí theo ngành, lĩnh vực phụ trách; yêu cầu UBND các xã, đặc biệt là 2 xã Thành An và Cửu An rà soát đánh giá thực trạng NTM của mình, xác định cụ thể tiêu chí đã đạt, tiêu chí chưa đạt và tỷ lệ phần trăm đã đạt theo Quyết định số 301 của UBND tỉnh, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp, lồng ghép và huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện. Ngoài ra, thị xã cũng thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã; ưu tiên các nguồn lực cũng như bố trí một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ 2 xã trên hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Đoàn Bình, Minh Trí

