Thị xã An Khê nhân rộng mô hình “Zalo kết nối, đảm bảo an ninh trật tự” tại các xã, phường

Nhằm tăng cường sự tương tác và kết nối giữa người dân với chính quyền cơ sở và lực lượng Công an cấp xã, phường, mô hình “Zalo kết nối, đảm bảo an ninh trật tự” được thị xã An Khê triển khai thí điểm tại phường An Bình và xã Thành An.

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, mô hình đã thu hút hàng ngàn hộ dân ở 2 xã, phường tham gia vào nhóm zalo của thôn, làng, tổ dân phố. Thông qua zalo không chỉ giúp các cấp chính quyền ở cơ sở chuyển tải thông tin nhanh chóng đến với người dân trên địa bàn mà còn giúp người dân phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, cũng như những tâm tư, nguyện vọng, khúc mắc trong cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt thường ngày. Qua đó tăng cường sự tương tác giữa chính quyền cơ sở, lực lượng Công an với người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, làng, tổ dân phố. Đây còn là mô hình dân vận khéo đem lại nhiều hiệu quả trong thời đại công nghệ số hiện nay. Với những hiệu quả thiết thực đem lại, trong thời gian tới, thị xã An Khê sẽ nhân rộng mô hình “Zalo kết nối, đảm bảo an ninh trật tự” tại 11 xã, phường trên địa bàn./.

Thiên Thanh – Viễn Khánh

