Thị xã An Khê long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã

Chiều nay (08.12), thị xã An Khê đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã (09.12.2003-09.12.2023). Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành,các địa phương trong tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thị xã An Khê qua các thời kỳ, lãnh đạo huyện Tây Sơn- tỉnh Bình Định…

Thực hiện Nghị định số 155/2003/NĐ-CPngày 09 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, huyện An Khê được chia tách để thành huyện Đak Pơ và thị xã An Khê ngày nay.

Quật cường, anh dũng trong chiến đấu, đoàn kết, sáng tạo trong dựng xây, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Khê qua các thời kỳ đã chung tay kiến tạo nên một An Khê không ngừng phát triển…

Theo đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xãtrong những năm gần đây bình quân đạt 12,5%/năm; đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng/năm.Năm 2020, thị xã An Khê được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Đến tháng 12/2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm chỉ còn 1,29%…

Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa, đặc biệt là 2 Quần thể Di tích và Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo và Sơ kỳ đá cũ An Khê, gắn với khôi phục và nâng tầm các lễ hội truyền thống được đẩy mạnh, là một trong những hoạt động nổi bật, tạo dấu ấn lớn trong lĩnh vực văn hóa – xã hội những năm qua.Cùng với đó, thị xã đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được được Đảng bộ thị xã chú trọng, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thành tựu và dấu ấn đạt được trong 20 năm qua là sự tiếp nối, kế thừa từ thành quả cách mạng, khẳng định bản lĩnh và củng cố thêm truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó, đưa An Khê bứt phá vươn lên…

Ông Nguyễn Hùng Vỹ – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê phát biểu: “Thị xã An Khê có được những thành tựu như ngày hôm nay, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự tham gia đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đồng chí cán bộ lão thành qua các thời kỳ; và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã. Phấn khởi, tự hào về những thành tựu đạt được qua 20 năm xây dựng thị xã, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã An Khê càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển thị xã An Khê ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai.”

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã An Khê đã gặt hái được những thành tựu to lớn trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí cũng tin tưởng rằng: Với niềm tin và khát vọng vươn lên, thời gian tới thị xã An Khê sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp, phong trào thi đua để đưa kinh tế, văn hóa-xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, tiếp tục làm rạng danh vùng đất An Khê, Tây Sơn Thượng đạo anh hùng…

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo: “Thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền thị xã thực hiện một số nội dung sau: Một là tiếp tục triển khai nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XVII) giao về phát triển hạ tầng tại Nghị quyết số 04, ngày 19/7/2021 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiểu chỉ đô thị loại III, phát triển thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai và Chương trình số 22, ngày 01/7/2022 thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tinh khóa XVI về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh Gia Lai đến năm 2030. Hai là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, làng NTM. Ba là tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho các tiêu chuẩn về hạ tầng cụm công nghiệp; tăng cường kêu gọi đầu tư, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh, với các ngành chế biến, tiêu thụ nông lâm sản, sản xuất hàng xuất khẩu, cơ khí và các ngành công nghiệp khác vào cụm công nghiệp thị xã; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa việc lập quy hoạch xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An. Bốn là tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, đặc biệt là công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo tỷ lệ quy hoạch được phủ kín theo quy định. Năm là đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường giao thông kết nối với đường tránh phía Bắc thị xã nhằm phát triển mở rộng đô thị theo định hướng quy hoạch; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư theo quy định, kịp thời phát hiện các tồn tại, vưởng mắc trong quá trình thực hiện; thực hiện các giải pháp bố trí vốn hợp lý, đẩy nhanh việc cấp phát, thanh toán vốn cho các công trình, dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào hoạt động có hiệu quả. Sáu là tiếp tục triển khai kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đặc biệt đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, thông tin và truyền thông… tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án trong danh mục dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.”

Dịp này, Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã An Khê. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 44 tập thể, 5 hộ gia đình và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã An Khê, từ năm 2003 đến năm 2023./.

