Thị xã An Khê là 1 trong những đơn vị cấp huyện trong cả nước về đích đầu tiên 2 chỉ tiêu về phòng cháy chữa cháy

Thực hiện 2 chỉ tiêu “Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho ít nhất một người trong mỗi hộ gia đình” và “Vận động mỗi gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay” theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã An Khê là một trong những đơn vị cấp huyện trong cả nước về đích đầu tiên với việc hoàn thành 2 chỉ tiêu trên trước thời gian quy định 2 tháng.

Trong thời gian 9 tháng, Công an thị xã An Khê đã phối hợp tổ chức 146 buổi tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho 17.369 hộ gia đình tham gia (đảm bảo 100% hộ gia đình trên địa bàn có tối thiểu 01 người được tuyên truyền, tập huấn). Toàn thị xã hiện có 17.132/17.568 ngôi nhà đã được trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an thị xã An Khê đã chủ động tham mưu cho Thị uỷ, UBND thị xã chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận thôn, làng, tổ dân phố, hộ gia đình; đồng thời mở các đợt cao điểm, phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Lực lượng Công an 11 xã, phường đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ trang bị hơn 500 bình chữa cháy cho những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mỗi gia đình có ít nhất 1 bình chữa cháy./.

Thiên Thanh – Viễn Khánh

Lượt xem: