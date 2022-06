Thị xã An Khê huy động trên 175 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thị xã An Khê đã huy động trên 175 tỷ đồng để đầu tư hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, thị xã An Khê đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, từng bước tiến tới xây dựng NTM nâng cao.

Thị xã An Khê có 5 xã, bao gồn: Thành An, Tú An, Xuân An, Song An và Cửu An. Trong tổng số trên 175 tỷ đồng huy động được trong hơn 10 năm xây dựng NTM, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các xã đã đóng góp trên 16 tỷ đồng và tự nguyện hiến trên 34 ngàn m2 đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn, xóm. Các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thị xã đã đóng góp trên 6 ngàn ngày công để xây dựng, cải tạo các công trình thuộc các tiêu chí xây dựng NTM. Thị xã An Khê đã xây dựng được gần 20 km đường trục xã, đường liên xã hơn và trên 23 km đường trục thôn, xóm; trên 33 km đường ngõ, xóm không còn lầy lội vào mùa mưa và gần 94 km đường nội đồng, tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Thời gian tới, thị xã An Khê sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí về quy hoạch, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới và hướng tới xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao./.

Quốc Linh, Huy Toàn

