Thị xã An Khê huy động tối đa lực lượng thực hiện Tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ

Những ngày này, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đang huy động tối đa lực lượng thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt tập trung vào những tuyến đường phức tạp về trật tự an toàn giao thông và có đông phương tiện lưu thông. Với sự vào cuộc quyết liệt, hơn 2 tuần qua, hàng trăm trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bị phát hiện, xử lý.

Tỉnh lộ 667 nối liền thị xã An Khê – huyện Kông Chro luôn có đông phương tiện lưu thông và tồn tại nhiều điểm đen về tai nạn giao thông.

Thế nhưng dù chưa có giấy phép lái xe, thanh niên này vẫn điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Biết đây là hành vi vi phạm, song bản thân vẫn cố tình làm ngơ.

Anh Đinh Bơch – Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai nói: “Đi từ làng Đê Chơ Gang lên làng Groi, Kbang. Giờ em chưa có giấy phép lái xe, đang chờ chuẩn bị đăng ký đi học. Không có giấy phép lái xe thì đi cũng nguy hiểm.”

Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, trong dịp này, lực lượng chức năng cũng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến xe ô tô.

Theo thiết kế, xe ô tô này chỉ được phép chở hàng hóa tối đa 1,1 tấn; song tại thời điểm kiểm tra cân tải trọng, xe đã vượt quá 50,9% thiết kế quy định. Theo Nghị định 100 của Chính phủ, cả lái xe và chủ xe bị xử phạt hơn 15 triệu đồng; riêng lái xe bị tước bằng lái 60 ngày.

Anh Phạm Văn Cường – Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Xe cộ thì anh em ai cũng có sự chênh lệch hàng. Không ai chở đúng trọng tải được hoặc chở ít hơn. Xe chở quá tải thì mình phải chịu lỗi của bên giao thông”.

Theo tổng hợp từ Công an thị xã An Khê: Từ ngày 15.5 đến ngày 3.6.2020, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, ra quyết định xử phạt 349 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 275 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 21 trường hợp, tạm giữ 6 ô tô, 88 mô tô và 255 giấy tờ xe các loại. Các lỗi vi phạm chiếm tỷ lệ cao gồm: Không đội mũ bảo hiểm, tốc độ, không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Đại úy Đặng Mạnh Hùng – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, sử dụng đồng bộ các trang thiết bị được trang cấp để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt tập trung xử lý các hành vi như: Sử dụng chất ma túy, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã An Khê chỉ để xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm 2019, số người chết do tai nạn giao thông giảm 3 người./.

Đoàn Bình, Phi Long

