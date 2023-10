Thị xã An Khê hướng tới đô thị loại III, xứng tầm là vùng kinh tế động lực

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ thị xã An Khê xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là phấn đấu đưa thị xã An Khê trở thành đô thị loại III vào cuối năm 2025 và xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai. Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, Đảng bộ thị xã An Khê đã huy động được sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân trong triển khai thực hiện. Từ đó, bộ mặt đô thị và nông thôn, đời sống của người dân trên địa bàn thị xã An Khê đã có nhiều đổi thay theo hướng văn minh, xanh – sạch – đẹp.

Xác định là một trong những địa bàn trung tâm của thị xã An Khê, Đảng ủy phường An Phú đã chỉ đạo chính quyền cùng các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay của người dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thị ủy An Khê về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, phát triển thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai. Chỉ trong 2 năm 2022 và 2023, nhân dân trên địa bàn phường đã đóng góp hằng trăm triệu đồng để cùng với nguồn ngân sách Nhà nước tiến hành làm 18 tuyến đường bê tông nội thị, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở tất cả các tuyến hẻm và hệ thống camera an ninh ở 6 khu vực trọng điểm.

Bà Trịnh Thị Lê – Bí thư Đảng ủy phường An Phú, thị xã An Khê thể hiện quyết tâm: “Đảng ủy đã ban hành nghị quyết và lãnh đạo UBND và các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ để xây dựng các tuyến phố văn minh và các nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh, góp phần cùng với thị xã đạt đô thị loại III vào cuối năm 2025. Cụ thể: Phường đã tập trung các nguồn lực từ ngân sách và đặc biệt là vận động bà con nhân dân đóng góp để thi công các tuyến đường bê tông xi măng ở các tuyến hẻm; vận động nhân dân đóng góp lắp đặt điện chiếu sáng ở tất cả các tuyến hẻm và lắp các camera an ninh.

Ông Trần Thanh Trung – Bí thư Chi bộ 6, phường An Phú, thị xã An Khê nói: “Toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn khu dân cư đã chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng ủy phường, như xây dựng xây dựng các tuyến hẻm bê tông xin măng, lắp điện chiếu sáng, xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến đường hoa giấy. Bà con nhân dân đều đồng tình, ủng hộ cao để xây dựng bộ mặt đô thị phường và xây dựng thị xã An Khê nói chung khang trang, sạch đẹp.”

Cùng với sự chung tay của người dân, trong giai đoạn 2021 – 2023, thị xã An Khê đã bố trí, lồng ghép hơn 420 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí độ thị loại III nhằm phát triển thị xã xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai. Từ nguồn vốn trên, thị xã đã triển khai thực hiện 55 dự án chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, xanh – sạch – đẹp. Nhờ đó đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội ở thị xã An Khê từng bước được đầu tư mới và nâng cấp tương đối đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển và tạo được sự niềm tin, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Hồ Văn Long – Tổ dân phố 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê cho biết: “Sau khi có chủ trương xây dựng đô thị văn minh kết hợp được giữa ý Đảng với lòng dân nên người dân rất là phấn khởi. Chủ trương của trên đưa xuống kết hợp với sự đồng thuận của người dân thì bộ mặt đô thị được nâng lên; sự đóng của người dân bằng việc phát triển thương mại – dịch vụ, chú trọng chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng, sửa chữa nhà ở theo quy hoạch đô thị và kiến trúc đô thị.”

Theo đánh giá, hiện thị xã An Khê đã đạt 48/59 tiêu chuẩn đô thị loại III (miền núi, Tây nguyên). Trên cơ sở kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ và các chương trình trọng tâm đã được xác định, Đảng bộ thị xã An Khê sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ trở thành đô thị loại III.

Ông Nguyễn Xuân Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê trao đổi: “Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thị xã đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; đó là xây dựng nguồn nhân lực của thị xã đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đô thị An Khê trở thành đô thị loại III; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Và chúng tôi phấn đấu với tiềm lực và thuận lợi của An Khê thì sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào địa phương để phát triển theo định hướng là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai.”

Cùng với kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ thì nền kinh tế của thị xã An Khê trong thời gian qua vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song trong giai đoạn 2020 – 2022 tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của thị xã đạt 14,61% với tổng giá trị đạt trên 10.200 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện sự phát triển đúng hướng của thị xã An Khê và đang dần khẳng định được vị thế là vùng kinh tế động lực ở khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai.

Đức Hải – R’Piên – Minh Trung

