Thị xã An Khê: Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ năm 2019 tăng cao so với năm 2018

Thị xã An Khê đang có sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực, rõ nét nhất đối với ngành thương mại, dịch vụ.

Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ của thị xã An Khê năm 2019 đạt hơn 2.915 tỷ đồng, tăng 17,54% so với năm 2018. Đây là con số đáng phấn khởi, ghi nhận sự cố gắng của địa phương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu thế tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm, thủy sản. Cụ thể nhất đó là tập trung nâng cấp hệ thống giao thông, huy động mọi nguồn lực trong dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, thị xã An Khê còn triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch năm 2019 đi kèm với Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích lịch sử – văn hóa Tây Sơn Thượng đạo thu hút đông đảo lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch./.

Thu Thủy, R’Piên

