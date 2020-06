Thị xã An Khê đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Được xác định là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh, thời gian qua, thị xã An Khê đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản và tăng dần ngành thương mại – dịch vụ và công nghiệp – xây dựng nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Dự kiến đến cuối năm 2020 cơ cấu giá trị sản xuất theo giá hiện hành thì ngành nông – lâm – thủy sản chiếm hơn 10%, giảm 3,5% so với năm 2015; dù giảm tỷ trọng song thị xã An Khê đã đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp để nâng cao năng suất, hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Đối với ngành công nghiệp – xây dựng chiếm gần 53% và thương mại dịch vụ chiếm trên 37%, tăng hơn 7% so với năm 2015. Nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 -2020 của thị xã An Khê đạt 12,75%/năm; dự ước đến cuối năm 2020 tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt gần 7.980 tỷ đồng, tăng 1,82 lần so với năm 2015./.

