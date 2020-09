Thị xã An Khê bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2020, Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Song An tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Giao ở thôn Thượng An 3, xã Song An.