Thị ủy An Khê Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê

75 năm trước (ngày 14-3-1948), Đảng bộ thị xã An Khê đã chính thức được thành lập, trở thành một trong những Đảng bộ ra đời sớm của tỉnh, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, mở ra một giai đoạn mới để mỗi thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã bước tiếp những chặng đường đấu tranh và trưởng thành, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng và trưởng thành 75 năm qua, chiều ngày 14-3, Thị uỷ An Khê đã long trọng tổ chức Tọa đàm Kỉ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948- 14/3/2023). Dự Tọa đàm có các đồng chí: Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyên Bí thư Thị ủy An Khê và các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã An Khê qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Buổi toạ đàm đã ôn lại quá trinh ra đời và trưởng thành của Đảng bộ thị xã An Khê 75 năm qua. Tháng 11- 1945, tại An Khê, chi bộ đảng đầu tiên được thành lập với 3 đảng viên, đánh dấu sự hình thành tổ chức Đảng đầu tiên của Đảng bộ thị xã An Khê. Từ đây, phong trào cách mạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã chính thức có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và không ngừng lớn mạnh. Trước đòi hỏi cần có tổ chức Đảng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, ngày 14-3-1948, Đảng bộ huyện chính thức được thành lập, do đồng chí Phạm Kiêm làm Bí thư. Trong suốt quá trình 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ An Khê thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Toàn Đảng bộ hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 2.630 đảng viên, 60/60 thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Quá trình xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn phát huy, kế thừa truyền thống thế hệ đi trước, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Ban Chấp hành Đảng bộ An Khê qua các thời kỳ luôn xác định nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đặc biệt quan tâm, củng cố xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá; ban hành nhiều chính sách phù hợp, đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư phát triển đưa kinh tế thị xã ngày càng đi lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã bình quân hằng năm đạt 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,9 triệu đồng/ năm, hộ nghèo giảm còn 1,79%. Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương tŕnh xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở từng bước củng cố, hiệu lực quản ly điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh: “Thực tiễn đã chứng minh mảnh đất và con người An Khê qua các thời kỳ lịch sử, nhất là trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng ta, là mảnh đất kiên trung, bất khuất với những con người gan dạ, thủy chung, quả cảm đã đi vào huyền thoại, trở thành bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của dân tộc ta. Cũng trong suốt chặng đường vẻ vang ấy, Đảng bộ An Khê luôn là điểm sáng của phong trào cách mạng và phong trào thi đua yêu nước, lãnh đạo nhân dân từng bước đẩy lùi khó khăn, gian khổ để tự vươn lên giành nhiều thắng lợi to lớn trên tất cả các mặt trận, lĩnh vực.”

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung thay mặt lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã An Khê đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê cần tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, cần tập trung đánh giá những tiềm năng, thế mạnh, có giải pháp phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. An Khê cần phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, đặc biệt là các di tích, danh thắng trong vùng để phát triển du lịch. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu: “Giai đoạn phát triển mới với sẽ mở ra những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn rất nhiều. Với những khó khăn, thách thức trước mắt, chúng ta phải đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đảng bộ phải đoàn kết, vun đắp tinh thần thống nhất trong toàn Đảng bộ, chú trọng thực hiện tốt công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy tốt sự chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó tạo nguồn cán bộ cho thị xã nói riêng và Gia Lai nói chung.”

Tại buổi toạ đàm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Rah Lan Chung đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai với nội dung: “Phát huy truyền thống 75 năm đoàn kết- dân chủ- kỷ cương- sáng tạo- phát triển ” tặng Đảng bộ thị xã An Khê. Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, truyền thống 75 năm qua sẽ là mốc son qúy báu, là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã An Khê tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đã đề ra, đưa địa phương phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, sớm trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đă tặng Giấy khen cho 35 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng Thị xã thời gian qua ./.

Minh Lý – R’Piên

Lượt xem: 5